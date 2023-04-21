В Чагодощенском районе вандалы разгромили скульптуру стеклодуву и школу

Стеклодув остался с обломком трубки в руках.

Глава Чагодощенского округа укорил за равнодушие земляков. В поселке Сазоново Чагодощенского района, в центре стеклоделия Вологодчины, вандалы разгромили фигуру стеклодува. У скульптуры отломили трубку с выдуваемым стеклом, на площадке разбили фонари.

Об этом написал глава Чагодощенского округа Александр Косенков. По его словам, хулиганы сломали фигуру стеклодува, разбили фонари прямо на глазах у прохожих, но никто не сделал им замечание. Такое равнодушие неприятно поразило Александра Косенкова. Он написал это у себя в социальных сетях.

«Земляки, что с вами? Вы же знаете, какая огромная работа проводится по благоустройству наших дворов и общественных территорий. Причем, это наша совместная работа… А потом приходит варвар! И все, что рождалось в великих трудах и с вашим же участием, у вас же на глазах громит и уничтожает».

Полиция уже установила нарушителей порядка.

Чагодощенцы не остались безответными.

В вину властям они поставили приходящее в упадок село. «Все начинается с воспитания и наглядного примера для подражания! Человек поступил подло, однозначно! А вот так школу превратить на глазах детей в разбитое корыто не вандализм? Что посеешь — то и пожнешь!» — написала одна из местных жительниц, приложив фотографию.