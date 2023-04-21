В Череповце с поличным пойманы расклейщики рекламы из Рыбинска

В Череповце продолжает ся кампания с расклейщиками рекламы. Неожиданно были выявлены контрабандисты: расклейщики из Рыбинска

Приезжие расклеивали листовки на домах на улице Ленина. На четырех мужчин обратили внимание сотрудники полиции. Компания намеревалась заработать - их наняли для этих целей. Однако они оказались в отделе полиции.

Там были составлены протоколы. "На троих рыбинцев - по четвертому не удалось установить факт расклейки. Размеры штрафов определит административная комиссия", — рассказал начальник управления по развитию городских территорий Владимир Дмитриев.

Напомним, с 22 марта в Череповце установлены штрафы за расклейку рекламы. За повторную или неоднократную расклейку физлица заплатят от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 15 тысяч, юрлица — от 30 до 60 тысяч.