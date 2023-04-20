Всех желающих приглашают на субботник возле Цветаевского дома в Соколе

Фото: Друг Цветаевского дома. ВКонтакте.

Вологжан и сокольчан приглашают на субботник у Цветаевского дома в Соколе. Он пройдет 22 апреля. Это традиционное мероприятие - значение волонтеров в спасении и сохранении дома сложно переоценить.

Одна из групп добровольцев поедет из Вологды. Сбор волонтеров объявлен на 9:00 на остановке в центре (у «Труда»). Возвращение в Вологду – к 14:00.

- Проезд будет оплачен из фонда Цветаевского дома, – говорят организаторы субботника. – Форма одежды - рабочая, перчатки или рукавицы, сапоги, одеваться по погоде, остальным обеспечим. Музейная территория охраняется, не упустите возможность побывать!

Отдельно приглашаются сокольчане, сбор назначен на 10:30. Ожидается, что примут участие местная интеллигенция - музейщики, библиотекари, любители истории и литературы.

Напомним, Цветаевский дом находится по адресу: Сокол, Фрунзе, 8.

Мероприятие пройдет при поддержке хозчасти Кирилло-Белозерского музея-заповедника и Сокольской районной администрации.

Напомним, в здании, построенном в начале 20-го века, в квартире на втором этаже жила в семье сына писательница Анастасия Цветаева, сестра выдающегося поэта Марины Цветаевой.

В этой квартире в марте 1949 года писательница была арестована вологодским НКВД. Сын, Андрей Трухачев построил в Соколе немало жилых домов. Был начальником участка - руководил строительством спиртового цеха Сухонского целлюлозного завода.

Цветаевовед Елена Титова буквально спасла дом от сноса. Сейчас здание передано единственному федеральному музею на Вологодчине - Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику. Район передал музею территоию возле дома. Там будет культурно-просветительский центр и мемориальная квартира писательницы.