Под Вологдой произошло лобовое столкновение двух автомобилей

Два автомобиля столкнулись на трассе М-8. Фото: Управление МВД по Вологодской области.

В Вологодском округе в результате ДТП пострадало два человека. 20 апреля около 16:20 на 449 километре автодороги М-8 Москва – Архангельск произошло столкновение.

Мужчина 1958 г.р. на автомашине Ниссан оказался на встречке. Там двигался бортовой грузовик ГАЗ под управлением мужчины 1987 г.р.

Произошло лобовое столкновение. Оба водителя направлены в Вологодскую областную клиническую больницу. Предварительный диагноз у водителя 1958 г.р.: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга; у водителя 1987 г.р. – ушиб руки.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято решение.