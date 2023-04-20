В Вологодской области резко снизилась инфляция

В Вологодской области в марте резко снизилась инфляция. С 3,34% она упала с 11,05% в предыдущем месяце. Таковы данные Центрального банка России.

Там пояснили: «Во многом это объясняется статистическим эффектом базы — в расчете годовой инфляции уже перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен. Также на замедление годового роста цен в регионе повлияли увеличение предложения продовольствия и отдельных непродовольственных товаров, снижение издержек производителей и сдержанный потребительский спрос".

Похожая картина по всей стране - в целом по России инфляция снизилась до 3,51% после 10,99% месяцем ранее.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в марте снизился и составил 3,55% после 10,40% месяцем ранее.

Цены на непродовольственные товары в марте снизились на 0,14% в годовом сопоставлении. В феврале темп прироста цен составлял 12,25%.