Напавшую с баллончиком дихлофоса на охранника череповчанку осудили

Напавшей на охранника ЗСО череповчанке Елене Воеводиной дали условный срок. Напомним, она была вооружена дихлофосом.

Инцидент произошел в 2021 году. Череповчанка Елена Воеводина пришла в здание Законодательного Собрания Вологодской области и распылила дихлофос в глаза сотруднику охраны. Он, находясь на посту, не пропускал ее вместе с товарищами в здание. Они хотели попасть на прием к руководителю ЗСО.

Как говорится в материалах дела, когда женщину попытались задержать, она сопротивлялась - нанесла множественные удары рукой по голове, туловищу и конечностям сотрудников вневедомственной охраны. Череповчанку задержали, но ехать в полицию она отказалась. После неудачной попытки скрыться она сказала о необходимости вызова ей скорой помощи. После того, как ее все-таки доставили в отдел, она нанесла побои еще одному сотруднику полиции.

«Перед судьей женщина вину не признала, пояснила, что действовала в рамках необходимой обороны и крайней необходимости. Вместе с тем, ее показания опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, а также показаниями потерпевших и свидетелей», - рассказали в пресс-службе вологодских судов.

Елена Воеводина признана виновной, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно,