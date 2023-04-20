Находящего в розыске вологжанина поймали в Череповце

В Череповце на предприятие заявился находящийся в розыске житель Вологды. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

19 апреля, около 18:00, они выехали на одно из охраняемых предприятий, расположенных в Северном микрорайоне.

Наряд группы задержания выяснил, что на территорию предприятия зашел нетрезвый мужчина. На требования работников выйти гражданин ответил неадекватно, стал ругаться грубой нецензурной бранью и мешать работе.

Росгвардейцы задержали нарушителя. Мужчина не смог пояснить, зачем он пришел на предприятие. Сотрудники вневедомственной охраны установили личность гражданина и выяснили, что житель г.Вологды 1992 г.р.. Мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления.

Росгвардейцы передали вологжанина полицейским для дальнейшего разбирательства.