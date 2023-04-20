Спрос на официантов,барменов и бариста в Вологодской области растет

Стало известно, сколько зарабатывают официанты и бармены в Вологодской области. Об этом сообщила служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Был проанализирован спрос на официантов, барменов и бариста в регионе, а также какую зарплату им предлагают.

В Вологодской области за январь-апрель 2023 года было открыто 120 вакансий для официантов, барменов и бариста – это на 26% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средние предлагаемые зарплаты при этом увеличились лишь на 3 000 руб. и составляют 30 000 руб.

В 81% вакансий для официантов, барменов и бариста опыт работы не требуется, еще в 19% случаев необходим стаж от года до трех лет.

Топ-5 вакансий официантов, барменов и бариста в Вологодской области, однако предусматривает зарплаты и свыше 50 тысяч рублей, но их немного.

Всего за январь-апрель 2023 года в России было открыто более 34 тысяч вакансий для официантов, барменов и бариста. И это на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года. На первом месте по спросу на данных специалистов оказалась Москва (8,5 тысячи вакансий), на втором – Санкт-Петербург (4,6 тысячи вакансий), на третьем – Екатеринбург (1,1 тысячи вакансий).