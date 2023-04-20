Фото: Вадим Германов, Телеграм.

В Череповце намыли голову голове. Это происходит не так уже часто, в основном перед праздниками. Но как заверил мэр - по мере необходимости.

Коммунальные службы Череповца помыли памятник Ивану Милютину - он установлен в честь градоначальника, который был на посту с 1861 по 1907 годы, много сделал для города, был промышленником, купцом, активным общественным деятелем и благотворителем.

Мэр города металлургов Вадим Германов пояснил: «Содержим в порядке, следим за чистотой и устраиваем водные процедуры для городских объектов культуры. Всего в Череповце 23 памятника, четыре скульптурные композиции и два мемориальных комплекса. За каждым из объектов закреплены ответственные специалисты. Они моют и ремонтируют памятники по мере необходимости, а не только к памятным датам».

Вадим Германов с большим уважением отзывается о своем предшественнике: "Иван Андреевич Милютин — лучший пример того, как увлеченный своим делом человек может маленький провинциальный городок превратить в «Северные Афины».