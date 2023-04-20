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НовостиОбщество20 апреля 2023 6:47

В Вологодской области 9 мая отменено шествие "Бессмертного полка"

Организаторы предлагают другие форматы
Иван Чухнин

В Вологодской области 9 мая не будет шествия «Бессмертного полка». Информацию об этом подтверждают местные власти.

Традиционное шествие отменили по всей России из соображений безопасности. Однако организаторы акции предлагают иные форматы участия в праздничный День Победы.

«Каждый может выбрать удобный для себя формат „Бессмертного полка“ и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже, поменяв аватар в соцсетях. Тогда герои весь праздничный день будут со своими потомками», — предложила сопредседатель «Бессмертного полка» Елена Цунаева на официальный сайт движения, которое стало народным.