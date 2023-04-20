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НовостиОбщество20 апреля 2023 6:40

В зоне СВО погиб вологжанин Юрий Синякин

Похоронка пришла в Тарногский район
Иван Чухнин
Фото: ВКонтакте.

Фото: ВКонтакте.

В ходе СВО погиб житель Вологодской области. Похоронка пришла в Тарногский округ. Вологжанин Юрий Синякин погиб в зоне Специальной военной операции на Украине, сообщил глава Тарногского округа Алексей Кочкин.

«Сегодня мы получили трагическое известие. При исполнении служебного долга 10 апреля в ходе специальной военной операции погиб тарножанин, старшина 1-й статьи Синякин Юрий Петрович. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, нашего Героя», — написал глава округа в соцсетях.

Обстоятельства гибели гвардейца Юрия Синякина не сообщаются.