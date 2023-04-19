В семье незрячих вологжан заболела собака-поводырь

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Наталья Бахвалова, хозяйка девятилетнего пса-поводыря Люкса, рассказала о своей непростой ситуации. Собаку получили его в российской школе подготовки собак-проводников в Купавне. Но Люкс заболел, и это большая трагедия для семьи из Вологды.

Наталья заявила NewsVo, что Люкс стал для нее ангелом, благодаря которому они с мужем обрели свободу и независимость, т.к. супружеская пара полностью незрячие. Люкс везде водит их: и в поликлиники, и в магазины, и подышать воздухом.

Недавно Люксу поставили диагноз — сахарный диабет. Осложнения наступают быстрее, чем у человека. Они уже пошли на печень, суставы, сердце.

«Люкс живет на человеческом инсулине. Одна упаковка стоит около тысячи рублей. Я ищу подешевле. Иногда делюсь своим, в ущерб себе. У меня тоже диабет. Но инсулин это полдела. Обязательно надо лечить осложнения. У Люкса страдают почки, сейчас мы делаем уколы для их поддержания. Неделю назад мы сдавали анализы, капали капельницы. Постоянно контролируем сахар. Тест-полоски тоже стоят около двух тысяч рублей. Ветеринары говорят, что собака с сахарным диабетом может жить от года до пяти лет. Ну, я так понимаю, что все еще зависит от возраста, если собачка молодая, то, наверное, и 5 лет может прожить. Люкс уже возрастной. Я очень надеюсь хотя бы на 3 года. Ну, в общем, будем стараться», — рассказала Наталья.

Девушка ищет помощи у неравнодушных вологжан. Для поддержания работоспособности пушистого ангела назначены пожизненные препараты, для поддержания функции печени - гептрал, сердца - ПимоПет. Также нужна спецдиета.

Наталья будет рада любой помощи.