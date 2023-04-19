Начальника департамента культуры Владимира Осиповского освободили от уголовного преследования

Начальник департамента культуры правительства Вологодской области обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Городской суд Вологды прекратил уголовное преследование Владимира Осиповского, а также бывшего директора областной филармонии Ольги Васильевой и ее подчиненной Юлии Булатовой. Причиной назвали истечение срока давности. Вологжан обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считало, что в результате преступных действий чиновников, из бюджета было похищено более 1,7 млн рублей.

Владимиру Осиповскому, Ольге Васильевой и Юлии Булатовой инкриминировали оформление фиктивных документов и сделок между филармонией и бизнесменами во время проведения XIII Международного театрального фестиваля «Голоса истории» и Международного фестиваля молодого европейского кино «Voices».

В ходе судебного разбирательства прокуратура отказалась от статьи «мошенничество», оставив в обвинении только «злоупотребление должностными полномочиями».

Прекращение уголовного преследования не является основанием для полной реабилитации.