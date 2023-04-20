В Грязовецком районе огонь с сухой травы перекинулся на деревню

В деревне Мухино Грязовецкого округа подожгли траву, огонь перекинулся на дома. Очевидцы говорят, что очень близко лес. Деревня находится на железной дороге - в 23 км от Вохтоги в сторону Вологды. ПРоезд к ней затруднен. Об этом стало известно днем 19 апреля. Что в деревня сгорело 10 домов, стало известно вечером. Кроме того, горела и другая деревня.

Всего за день в Грязовецком районе сгорело 14 домов. Об этом сообщил глава округа Сергей Фекличев:

«Более десятка техники и почти тридцать человек сегодня выехали на место пожара в населенные пункты Сидоровского территориального управления. В деревне Мухино от стихии сгорело 10 домов, среди них жилых домов нет. Также выгорело около 10 гектар сухой травы. Жители деревни не пострадали. Пожар локализован, сейчас полным ходом ведутся работы по проливу и опахиванию почвы, чтобы стихия не перекинулась на лесной массив и ближайшие к очагу возгорания постройки. В деревне Герасимово возгорание уничтожило 4 нежилых дома, 1 баню и более 10 гектаров сухостоя. На месте продолжают работать экстренные службы. Ситуация на контроле, причины пожара устанавливаются».