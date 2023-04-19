Неработающий ФОК в Тоншалове возглавил специалист по ЧС

Приключения одного ФОКа: в Тоншалово комплекс так и не работает. Но появился новый директор.

Закрытый ФОК в поселке Тоншалово с 13 апреля возглавил Олег Шепелев, ранее работавший замначальника отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. И, говорят, это символично.

В октябре прошлого года под Череповцом временно приостановили работу нового ФОКа в Тоншалово. На объекте, введенный в строй сентябре 2021 года, весной 2022 года начались протечки кровли.

ООО „Интелстрой“ претензии для устранения всех дефектов по гарантии игнорировал. 15 сентября 2022 года администрация района направила иск в областной арбитражный суд для исполнения гарантийных обязательств и возмещении ущерба бюджету подрядчиком ООО „Интелстрой“.

Взыщут ли со строителей издержки? Сейчас в отношении компании «Интелстрой» рассматривается дело о банкротстве.

Ранее NewsVo писал, что ФОК в Тоншалово за 150 млн рублей ввели в эксплуатацию с нарушениями. Но 6 сентября 2021 года, несмотря на дефекты, в ФОКе начались тренировки. Физкультурно-оздоровительный комплекс продолжали эксплуатировать вплоть до протечки кровли.