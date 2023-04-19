Под Вологдой горит лесообрабатывающее предприятие

На заднем фоне - ликвидация последствий ЧП. Стоп-кадр видео МЧС.

В Вологде в поселке Дорожный бушует пожар. Возгорание возникло в здании, в котором находится деревообрабатывающее предприятие, собственник - индивидуальный предприниматель. Предварительно, сообщает пресс-служба МЧС, площадь пожара - 1500 кв.м.. Сообщение о пожаре поступило в 12:18. На месте задействованы 25 человек, 9 единиц техники. От МЧС - 20 человек, 7 единиц техники.

На 13:30 пожар был локализован. Это оперативная информация. Она уточняется.

По последним сведениям, возгорание возникло в сушильной камере. Площадь пожара - около 2000 квадратных метров. Огонь частично повредил надземный переход.

По некоторым данным, горит предприятие «СтильДревСтрой» предпринимателя Владимира Козина. Компания 10 лет на рынке - производит коттеджи, дачи, деревянные дома под ключ, гостиничные комплексы и гостевые домики из оцилиндрованного бревна и клееного бруса.