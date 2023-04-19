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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 8:37

Два мужчины на лодке перевернулись на реке Юг в Вологодской области

На место выехали спасатели
Иван Чухнин
Фото: Александр Кузьмин, ВКонтакте.

Фото: Александр Кузьмин, ВКонтакте.

В Великоустюгском районе на разлившейся реке Юг перевернулась лодка с людьми. О ЧП сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

Мужчины сумели выбраться на берег, но спасать их пришлось специалистам. Ситуация усугубилась тем, что ЧП произошло ночью.

«Спасатели Великоустюгского округа сегодня ночью искали любителей острых ощущений, перевернувшихся на лодке в районе Теплогорья. Сигнал в ЕДДС поступил в 2:30. Двух промокших, замерзших, нетрезвых мужчин, к счастью, нашли живыми и невредимыми в лесу на берегу Юга», - написал глава в социальных сетях.

Между тем, навигационный сезон на водоемах Великоустюгского района откроется только 24 апреля.