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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:59

К Архангельскому мосту в Череповце свозят гигантскую гальку

Это новые скамейки для фотозоны
Иван Чухнин
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В Череповце у Архангельского моста появилась гигантская галька.

Первые лавки в форме гладких светлых камней появились в фотозоне. Всего там будет 25 таких скамеек, а также поставят десять лавок с кашпо и восемь качелей. Все конструкции появятся до конца месяца. До 5 мая в кашпо высадят растения.

"Прежние скамейки из фотозоны перенесут в Макаринскую рощу: там лавки в плохом состоянии", — сообщил замначальника отдела эксплуатации территории департамента ЖКХ Сергей Чижков.

Идею фотозоны у Архангельского моста была разработана мэрией вместе с проектной группой «ШАГИ».