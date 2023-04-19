За срывание объявлений с череповецких остановок можно получить 50 тысяч рублей

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце за сорванные с остановок объявления можно получить до 50 тысяч рублей. «Спецавтотранс» и Молодежный центр запустили в Череповце конкурс «Сделаем город чище!». Об этом сообщил Вадим Германов ВКонтакте. Акция пройдет с 17 апреля по 9 июня 2023 года. У каждого участника есть шанс получить деньги.

Нужно срывать незаконные объявления на остановках, столбах, стенах домов и других объектах. А каждый четверг приносить эту макулатуру в свою управу, где выдадут жетон участника конкурса. Обязательное условие конкурса: фотофиксация места размещения незаконных объявлений до и после очистки. В итоге 10 июня 2023 года назовут 10 человек, которые получат денежные призы. Победители будут делиться на две группы: в первую пятерку войдут люди, сорвавшие больше всего объявлений.

За первое место будет приз 50 тысяч рублей, второе - 40 тысяч, третье - 30 тысяч, четвертое - 20 тысяч, пятое - 10 тысяч рублей. Победители второй пятерки определяться с помощью генератора случайных чисел по номерам жетонов и каждый получит по 20 тысяч рублей. Подробные правила размещены на сайте 35cherepovets.gosuslugi.ru