Череповчанка отсудила у ТСЖ полмиллиона за сломанную ногу

В марте 2022 года женщина поскользнулась на льду во дворе жилого дома. В результате она сломала обе кости левой голени, со смещением обломков, выступила гематома. Травмы эксперты оценили как тяжкий вред здоровью. В итоге жительница Череповца пошла в суд. А ТСЖ пришлось выплатить полмиллиона рублей..

В судебном заседании представители ТСЖ пытался переложить ответственность на управляющую компанию, которая должна была обеспечить безопасность для жильцов дома. Однако суд отклонил эти доводы, сочтя, что, «оказывая потребителям услуги по управлению многоквартирным домом, именно ТСЖ должно обеспечить контроль за качеством выполнения работ, в рамках заключенного с управляющей компанией договора».

В результате ТСЖ придется заплатить полмиллиона рублей в качестве морального вреда, штраф в 250 000 рублей, а также оплатить расходы по услугам эксперта в размере 4160 рублей.