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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 6:53

Вологжанин сгорел вместе с домом в Сокольском районе

Трагедия произошла днем
Иван Чухнин
От дома остались только угли.

От дома остались только угли.

В Сокольском районе сгорел дом вместе с хозяином. Трагедия произошла в деревне Мелино 18 апреля, в четыре часа дня. Пожарных вызвали очевидцы. Когда наряд приехал на место, дом был охвачен огнем, горели и хозяйственные пристройки.

Все это выгорело дотла. На пепелище было обнаружено обгоревшее тело 65-летнего мужчины.

По предварительным данным областного управления МЧС, причинами возгорания стали либо неосторожное обращение с огнём со стороны погибшего, либо аварийный режим работы электропроводки.