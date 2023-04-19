Вологжанин сгорел вместе с домом в Сокольском районе

От дома остались только угли.

В Сокольском районе сгорел дом вместе с хозяином. Трагедия произошла в деревне Мелино 18 апреля, в четыре часа дня. Пожарных вызвали очевидцы. Когда наряд приехал на место, дом был охвачен огнем, горели и хозяйственные пристройки.

Все это выгорело дотла. На пепелище было обнаружено обгоревшее тело 65-летнего мужчины.

По предварительным данным областного управления МЧС, причинами возгорания стали либо неосторожное обращение с огнём со стороны погибшего, либо аварийный режим работы электропроводки.