Сбежавшего из колонии поймали в Вологодской области

В Вожегодском районе задержали осужденного, сбежавшего из колонии. Он отбывал срок в Архангельской области. А поймали его на станции Кадниковский. 17 апреля в Вожегодском районе полицейские задержали 47-летнего осуждённого, сбежавшего из колонии-поселения в Архангельской области. Мужчина был объявлен в розыск. Его нашли и задержали на улице. Установлено, что, сбегая, он зацепился за проходивший мимо поезд. А спрыгнул с него в районе Кадниковского.

«В вечернее время, отрабатывая участок местности в районе поселка Кадниковский, полицейские выяснили, что в населенном пункте жители видели подозрительного гражданина, пытающегося вести себя скрытно», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанный уже передан сотрудникам Управления ФСИН по Архангельской области.