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НовостиОбщество18 апреля 2023 14:24

Губернатор Вологодчины попрощался с начальницей департамента имущественных отношений

Любовь Балаева приняла решение завершить работу на госслужбе
Евдокия САХАРОВА
Фото: Даниил Зинченко

Фото: Даниил Зинченко

В Вологодской области 18 апреля губернатор Олег Кувшинников наградил начальника департамента имущественных отношений Любовь Балаеву медалью «За заслуги перед Вологодской областью». Любовь решила закончить работу на госслужбе.

«Любовь Валерьевна многие годы работает на благо региона, опытный и грамотный специалист. Начинала карьеру с простого инженера, мастера участка, работала в мэрии Череповца. Более 10 лет — на посту начальника департамента»,- прокомментировал губернатор в соцсетях.