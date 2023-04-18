Под Вологдой жители поселка Харачево требуют транспорт до города

Жители поселка Харачево Вологодского округа обратились к депутату ЗСО Александру Морозову, чтобы тот посодействовал в организации остановки общественного транспорта в поселке. Людям приходится ходить на остановку около 2 км по обочине — до конечной городской остановки 28-го автобуса в Лосте. Подробности рассказал портал newsvo.ru

При этом людей, которым нужен автобус, становится все больше. Вологжане активно строятся и переезжают в Харачево и соседние деревни.

Депутат Александр Морозов обратился в прокуратуру области: стало известно, что по закону, остановка, тротуары и освещение должны в поселке быть. В адрес директора КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» внесено представление, которое сейчас рассматривается.

Крытая остановка прокуратурой тоже обнаружена не была. В связи с этим представление получил глава округа Сергей Жестянников.

Правда на появление в Харачево маршрута прокуратура повлиять не может: инициатива должна поступить от юридических лиц и предпринимателей, но ее не было.

Дорогу в поселке отремонтировали в 2021 году, а тротуары там так и не появились, несмотря на обещания.