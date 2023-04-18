Банда из Карелии терроризировала предпринимателей в Вытегорском районе

Как сообщает СУ СК России по Вологодской области, на территории Республики Карелия задержаны фигуранты уголовного дела о вымогательстве и похищении людей. Преступления были совершенны на территории региона несколько лет назад

Первым отделом по расследованию особо важных дел -о преступлениях против личности и общественной безопасности - СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Петрозаводска.

Это мужчины 41, 43, 54, 54 лет. Им инкриминируется совершение вымогательств и похищение людей группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья; вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на имущество под угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере.

В конце 2022 года следователям поступила информация о совершении на территории Вытегорского района в 2016 году жителем Республики Карелия (1981 г.р.) серии вымогательств у лиц, занимающихся лесозаготовительной деятельностью.

В ходе следствия были установлены соучастники подозреваемого в серии вымогательств.

По версии следствия, в марте 2013 года трое фигурантов приехали на автомобиле домой к жителю Вытегры, где, угрожая ему убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, избили его, вывели из квартиры, посадили в автомобиль и вывезли на пилораму. Там, продолжая избиение, потребовали прекращение занятием лесоперерабатывающей деятельностью. Получив согласие пострадавшего, злоумышленники перевезли его на территорию Ленинградской области, где отпустили.

В ноябре 2016 года двое из фигурантов совершили аналогичные действия в Вытегре, похитив другого мужчину от автозаправочной станции. Фигуранты вывезли его в Вытегорский район, где избили и потребовали передать 690 тыс. рублей, заставив написать расписку о якобы имеющемся перед ними долге. Получив расписку, злоумышленники отпустили потерпевшего.

В период с августа по ноябрь 2015 года один из фигурантов высказывал еще одному мужчине угрозы применения насилия и физической расправы над ним и близкими родственниками, а также угрозы уничтожения имущества, требуя передачи изначально 360 тыс. рублей, а потом увеличивая сумму.

Потерпевший, опасаясь угроз, неоднократно передавал денежные средства на общую сумму не менее 560 тыс. рублей.

В мае 2016 года у одной из автомоек в Вытегре один из фигурантов с соучастником потребовал еще от одного местного жителя передать 300 тыс. рублей. При этом они заставили мужчину написать расписку о якобы имевшемся долге. Затем стали звонить, приезжать к его дому, требовать денег, увеличивая при этом сумму. В августе 2017 года они приехали к потерпевшему и потребовали передать 600 тыс. рублей. В связи с отсутствием требуемой суммы потерпевший передал им документы на принадлежащий трактор.

В итоге потерпевшие обратились в правоохранительные органы. 11 апреля 2023 года все четверо лиц, ранее неоднократного привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, трое из которых ранее являлись участниками преступного сообщества на территории Республики Карелия, были задержаны в Петрозаводске.

13 апреля суд заключил их под стражу. В настоящее время следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, продолжаются.