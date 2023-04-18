Отморозка, поджегшего сожительницу в Череповце, отправили в колонию особого режима

Отморозка, который поджег сожительницу, отправили в колонию. Череповчанин сядет на восемь лет. Приговор 38-летнему обвиняемому вынес городской суд Череповца.

ЧП случилось 14 сентября 2022 года в одном из домов по улице Металлургов.

Череповчанин облил 44-летнюю возлюбленную спиртосодержащей жидкостью и поджег. Она сумела убежать в другую комнату и там выпрыгнула в окно. Очевидец на улице вызвал ей скорую помощь.

У женщины - термические ожоги составили 20% тела. На коже остались неизгладимые рубцы.

Как оказалось, у мужчины - непогашенная судимость. Он признан виновным, суд назначил восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.