Вологжане исполнили Андрею Малахову попурри из советских песен

Фото: Галина Постникова, ВКонтакте.

Вологжане приняли участие в передаче Андрея Малахова. Редакторы телепередачи увидели выступление группы «Хорошее настроение» в интернете. Их они пригласили для участия, купили билеты и оплатили гостиницу.

Руководитель ансамбля КДЦ "Забота" Галина Постникова написала ВКонтакте, что участники охотно согласились на поездку. И, конечно же, бросились искать подарки любимому ведущему. На помощь пришли местные мастерицы.

"Даже не верится, что все это произошло с нами...простыми вологодскими девчонками...Вытянули козырную карту, - пишет Галина. Чудеса случаются, надо только верить!". Коллектив "Хорошее настроение" - известный в Вологде ансамбль, участник многочисленных городских мероприятий.

Подробности съемок, по условиям договора, разглашать запрещается. По словам Галины Постниковой, команда Андрея Малахова - "это энергичный и отлаженный механизм, союз творческих и инициативных людей. Андрей - это Лицо программы, Харизма и Вдохновение! Валерий Семин - талантливый музыкант. Не успеешь произнести слово, как он уже играет песню с это фразой. Уникальный человек! Рия - это тот человек, с которого все началось. Все организовала, все состыковала, чудесный редактор одним словом!!!"

Как стало известно, в столицу вологжанки свезли лоскутное панно, вологодское кружево, куклу "Заботушку", клюкву в сахаре, бочонок вологодского масла, мармелад с кедровыми орешками и бальзам на местных травах и ягодах. "Андрей Малахов просто влюбил в себя. Он очень приятный, спокойный, открытый, доброжелательный. Я даже один раз с ним станцевала", - похвасталась Галина Постникова.

Известно, что программа посвящена песням 1980-х годов. Вологжанки исполнят попурри. Скоро передача выйдет в телеэфир.