Вологжане стали больше курить

В Вологодской области выросло количество курильщиков. Росстат провел опрос в 60 000 домохозяйствах во всех регионах России среди респондентов старше 15 лет. При этом учитывались только курильщики, которые употребляют классическую табачную продукцию - сигареты, сигары, сигариллы, трубки, папиросы, самокрутки и кальяны. При этом выяснилось, что несмотря на то, что в целом по России отмечается сокращение количества курильщиков на 5,8%, в Вологодской области стали больше потреблять табака, сообщает РБК-Вологда.

При этом количество курящих мужчин сократилось на 0,5%, то вологжанки стали курить больше +1,8%. Однако, курящих мужчин в области почти в 4 раза больше, чем курящих женщин (38,5% против 9,9%).

В целом количество курящего населения в Вологодской области выросло с 19,9% в 2021 году до 21,8% в 2022 году. Как отмечают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2022 году меньше стали курить в 49 российских регионах.