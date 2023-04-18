Владельцев собак на Вологодчине будут штрафовать чаще

В Вологодской области хотят ввести штрафы за нарушение правил выгула собак. Законопроект уже готовится.

Так, детям до 14 лет запрещено выгуливать потенциально опасных собак и крупных собак - от 60 сантиметров в холке. За нарушение требования хотят ввести штраф от полутора до трех тысяч рублей. Такое же наказание предлагается ввести за выгул больших собак без намордника, а за самовыгул будут штрафовать от 500 до 1500 рублей.

«Готовится законопроект, который даст право штрафовать за недобросовестное отношение к животным. Пока обсуждается, кому передать полномочия. Муниципалитеты настаивают, чтобы контроль передали им, чтобы они отслеживали ситуацию на местах», — пояснил депутат Заксобрания Александр Гордеев.

А Любовь Царёва, депутат Заксобрания, ратует за то, что нужно вводить обязательную маркировку домашних животных. Так будет легче штрафовать хозяев.