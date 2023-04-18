В Вологде в субботу пройдет Дачная ярмарка

Дачная ярмарка пройдет в Вологде в субботу, 22 апреля. Ярмарка «Дачный сезон» пройдет на площади Революции. Она будет работать с 10:00 до 17:00. Кроме торговли, здесь будет организован мастер-класс по прививке деревьев. Мастер-класс проведет заведующая кафедрой растениеводства, земледелия и агрохимии ВГМХА имени Верещагина Елена Куликова. На ярмарке будут продаваться саженцы, удобрения, рассада и садово-огородный инвентарь. Традиционно на ярмарке будут представлены сезонные товары, изделия ремесленников, предметы обихода, а также экологически чистые продукты питания с вологодских фермерских хозяйств и приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

– В 11:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по прививке плодовых растений. Вам расскажут об основных способах прививки, нюансах проведения, всех тонкостях и секретах успешного выращивания новых сортов деревьев и кустарников. – говорит руководитель Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды Елена Уханова.

Мероприятие проводится в рамках III Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди».

Организатор – Центр содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды при поддержке Администрации города Вологды.