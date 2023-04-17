30-летний вологжанин, зарезавший знакомую, пойдет под суд

Место происшествия Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

По данным следствия, 11 февраля из комнаты общежития на улице Конева соседи услышали женские крики о помощи. В жилище проживал 30-летний мужчина. Внутри жилища соседи обнаружили раненую вологжанку. На место ЧП прибыли медики, но реанимировать пострадавшу не удалось.

Наличие улик на месте происшествия свидетельствовало о непосредственной причастности к убийству проживавшего в комнате мужчины. Он был задержан правоохранителями.

Материалы дела передадут в суд для рассмотрения по существу.