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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 15:24

В Соколе правоохранители разберутся в смерти полуторамесячной девочки

Девочку забрала скорая, но спасти ее не смогли
Евдокия САХАРОВА

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Юрьевич Яшин в минувшую пятницу провел личный прием жителей города Сокол. У матери умерла полуторамесячная дочь. Она попросила правоохранителей разобраться в произошедшем. Геннадий Яшин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку.

Женщина рассказала, что по вызову скорая помощь увезла грудничка из дома в лечебное учреждение, где девочка скончалась. Сокольчанка попросила привлечь к ответственности медицинских работников, которые не сумели спасти жизнь ее ребенку.

Ход уголовного дела поставлен на контроль в областном аппарате ведомства.