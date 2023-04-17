В Соколе правоохранители разберутся в смерти полуторамесячной девочки

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Юрьевич Яшин в минувшую пятницу провел личный прием жителей города Сокол. У матери умерла полуторамесячная дочь. Она попросила правоохранителей разобраться в произошедшем. Геннадий Яшин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку.

Женщина рассказала, что по вызову скорая помощь увезла грудничка из дома в лечебное учреждение, где девочка скончалась. Сокольчанка попросила привлечь к ответственности медицинских работников, которые не сумели спасти жизнь ее ребенку.

Ход уголовного дела поставлен на контроль в областном аппарате ведомства.