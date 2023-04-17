В Вологде вычислили педофила, напавшего на 12-летнюю девочку в гаражах

В Вологде удалось установить личность извращенца, напавшего на 12-летнюю вологжанку в сентябре. Им оказался 39-летний мужчина. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 30 сентября по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Педофил также подозревается в совершении краж.

Следователи считают, что около полудня злоумышленник встретил идущую среди гаражей расположенных между ул. Лечебной и 1-ым мкр ГПЗ-23, незнакомую 12-летнюю девочку. Мужчина потащил ее в безлюдное место. Пострадавшему удалось сбежать с места происшествия и сообщить обо всем родителям.