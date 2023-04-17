На Вологодчине открывается навигация маломерных судов

В понедельник, 17 апреля, на оперативном совещании в правительстве региона, губернатор Олег Кувшинников заявил о старте навигационного сезона. Он выпадает на 20 апреля.

Навигация в этот день откроется в Бабаевском, Белозерском, Вологодском, Грязовецком, Кадуйском, Междуреченском, Сокольском, Усть-Кубинском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском, Вашкинском, Вытегорском, Кирилловском, Череповецком, Шекснинском районах и округах, а также в Вологде и Череповце. В остальных муниципалитетах маломерные суда запустят 24 апреля.

Специалисты продолжают отслеживать паводковую ситуацию. В наибольшей опасности оказался Великоустюгский округ. Власти провели комплекс превентивных мер, ситуация стабилизировалась.

За подтоплением участков и дорог также следят специалисты.