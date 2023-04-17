В Череповце высадят липовую аллею, как на исторических снимках

Фото: пресс-служба "Северстали"

В Череповце собираются восстановить липовую аллею и цветники на участке от Соборной горки до проспекта Победы - все как на исторических снимках. Об этом сообщили на официальном портале города.

Куплено 170 саженцев мелколистной липы «гринспаер», которая специально выращена для городских условий. Деревьям уже 12 лет, их высота от 4,5 метра, обхват ствола — до 25 см. Также на Советсмком проспекте планируется высадить 21 тысячу многолетников и более 5 тысяч кустарников.

«Мы относим к числу приоритетных задач озеленение реконструируемых пространств. Особое внимание уделяем качеству посадочного материала и мероприятиям и технологиям, которые помогут службам Череповца в дальнейшем содержать новые насаждения. Один из частных примеров — решение о посадке взрослых деревьев на Советском проспекте», — пояснил гендиректор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

В парке «Серпантин» посадят больше 400 деревьев, почти 5 тысяч кустарников и свыше 10 тысяч многолетников. Акцентом станут горные сосны.