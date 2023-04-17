В Вологодской области до 14 мая введен особый противопожарный режим

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания в Правительстве региона заявил о вводе особого противопожарного режима с 17 апреля по 14 мая.

К 17 апреля уже произошло 73 случая загорания сухой травы площадью 125 гектаров.

Вводятся дополнительные требования пожарной безопасности: запрещено сухую траву на землях всех категорий, разводить костры, а также сжигать мусор, листву в границах населенных пунктов и на территориях садоводства и огородничества, посещать торфяники.

Ради защиты населенных пунктов, их очистят от сухой травы, мусора и других горючих материалов. На прилегающих к населенным пунктам землям проложат противопожарные минерализованные полосы. У въездов на территории торфяников и вдоль дорог, проходящих через торфяники, установят предупредительные аншлаги.