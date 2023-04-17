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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 11:33

В Череповце нетрезвая бабушка спровоцировала ДТП: пострадала четырехлетняя девочка

Женщина вышла на проезжую часть
Евдокия САХАРОВА

Фото: Областной УГИБДД

В Череповце на улие Сталеваров в минувшее воскресенье, 16 апреля, произошло ДТП по вине пьяной женщины-пешехода. Как сообщила пресс-служба ГИБДД города, дама вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода, создав помеху машинам.

19-летняя девушка за рулем «Лада Приора» вовремя заметила нарушительницу и применила экстренное торможение. Однако автоледи, ехавшая за ней, среагировать не успели и въехала на своем Хендэ i30 в отечественную легковушку.

В результате, в ДТП пострадала четырехлетняя девочка, сидевшая в удерживающем кресле на заднем сиденье «корейца». Ребенка осмотрела бригада скорой, его госпитализировать не стали.

На пешехода же составили административный протокол за нарушение ПДД и нахождение в пьяном виде в общественном месте.