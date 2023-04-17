В Вологодской области женщина заказала убийство за 10 тысяч долларов

В Вологодской области следователи раскрыли жестокое убийство. Спустя 15 лет открылась страшная правда: преступление было совершено в апреле 2007 года. Вологжанка «заказала» своего мужа. Убийца смог заработать 10 тысяч долларов, а женщина избавилась от супруга.

Как оказалось, мужчину заманили в безлюдную местность, расположенную в Междуреченском районе. Там он был зарезан, а труп брошен в болото.

Правоохранительные органы раскрыли пропажу человека 15 лет спустя. Организатор преступления 65-летняя женщина и 55-летний киллер - задержаны. Им предъявлены обвинения. Уголовные дела расследованы и в ближайшее время будут переданы в суд.