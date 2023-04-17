В деревянном доме при пожаре погибли двое черепочан

Пожар, унесший сразу две человеческие жизни, произошел 17 апреля в Череповецком районе. В Абакановском поселении около двух часов ночи вспыхнул дом. Пожарные выехали в деревню Ладыгино - горел одноэтажный частный дом № 10 на улице Ладыгинской. На тушение выехали пять единиц техники и 10 пожарных.

Пламя уничтожило практически весь дом. На пепелище обнаружены тела двух человек: хозяйки дома – женщины 1957 года рождения и мужчины 1952 года рождения. По предварительной версии, причиной смертельной трагедии стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибших.