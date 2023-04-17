Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 апреля 2023 7:56

Пьяный дед грязно приставал к маленьким девочкам в Вологодской области

Его задержали на два месяца
Иван Чухнин

Пожилого человека заподозрили в растлении детей. Он арестован судом на два месяца.

В Великоустюгском районе 68-летний пенсионер подозревается в «насильственных действиях сексуального характера». Пострадавшая - девочка, которая не достигла 14-летнего возраста.

Пенсионер пил алкоголь, и под его воздействием приставал к маленькой девочке.

«Мужчина проживает в одном населенном пункте с малолетней потерпевшей, в день совершения преступления пытался совершить аналогичные действия в отношении других малолетних девочек в общественном месте у здания школы в городе Красавино», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

По факту насилия возбуждено уголовное дело, в рамках которого подозреваемый арестован на два месяца.