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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 19:05

Мужчина погиб на пожаре в собственом доме

Трагедия произошла субботним утром
Иван Чухнин
Дом поврежден огнем.

Дом поврежден огнем.

В Харовске на пожаре погиб мужчина. ЧП случилось на улице Менжинского, 14. Пожар случился утром 15 апреля. Как сообщает пресс-служа ГУ МЧС России по Вологодской области, очевидцы сообщили в 08:38. Горел одноэтажный, деревянный, частный жилой дом, общая площадь пожара составила 72 квадратных метра. У дома прогорела крыша и потолок. Внутри погиб собственник дома - мужчина 1947 года рождения.

На место выезжало шесть единиц техники, 12 человек личного состава.

Предварительные причины пожара: аварийным режим работы электрооборудования или неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего мужчины. Все обстоятельства устанавливаются специалистами.