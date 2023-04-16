Мужчина погиб на пожаре в собственом доме

Дом поврежден огнем.

В Харовске на пожаре погиб мужчина. ЧП случилось на улице Менжинского, 14. Пожар случился утром 15 апреля. Как сообщает пресс-служа ГУ МЧС России по Вологодской области, очевидцы сообщили в 08:38. Горел одноэтажный, деревянный, частный жилой дом, общая площадь пожара составила 72 квадратных метра. У дома прогорела крыша и потолок. Внутри погиб собственник дома - мужчина 1947 года рождения.

На место выезжало шесть единиц техники, 12 человек личного состава.

Предварительные причины пожара: аварийным режим работы электрооборудования или неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего мужчины. Все обстоятельства устанавливаются специалистами.