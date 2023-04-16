В Вологде женщина сорвалась с карниза

В Вологде из окна общежития на улице Горького,136, выпала женщина. Падение женщины попало на видео - снимал человек этажом выше. Судя по кадрам, женщина падала с высоты - 7-10 метров. При падении задела карниз этажом ниже, от удара ее развернуло. Предположительно, она выпала с высоты 3 или 4 этажа. Женщина пыталась удержаться за карниз, снова залезть в квартиру, но не смогла подтянуться и сорвалась. После удара о землю она осталась лежать. Но очевидцы говорят, что она получила травмы, сложные переломы и ушибы и была срочно госпитализирована.