Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 апреля 2023 18:06

Контрактников не обязательно отправляют в зону СВО

Любой срочник может подать заявление для заключения контракта
Иван Чухнин

Военный комиссар Вологодской области Сергей Проничев рассказал журналистам о кампании по отбору добровольцев на контрактную службу. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

На вопрос - обязательно ли контрактников направят в зону проведения специальной военной операции, военком ответил, контрактники смогут служить и вне зоны проведения СВО: «Контрактники служат на Северном флоте ВМФ России, в Воздушно-космических силах Российской Федерации и так далее».

По словам Сергея Проничева, человек, проходящий срочную службу, может подать заявление для поступления на контрактную службу. Для этого добровольцу нужно подать рапорт через командира войсковой части, где он служит в данный момент.