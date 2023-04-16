Контрактников не обязательно отправляют в зону СВО

Военный комиссар Вологодской области Сергей Проничев рассказал журналистам о кампании по отбору добровольцев на контрактную службу. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

На вопрос - обязательно ли контрактников направят в зону проведения специальной военной операции, военком ответил, контрактники смогут служить и вне зоны проведения СВО: «Контрактники служат на Северном флоте ВМФ России, в Воздушно-космических силах Российской Федерации и так далее».

По словам Сергея Проничева, человек, проходящий срочную службу, может подать заявление для поступления на контрактную службу. Для этого добровольцу нужно подать рапорт через командира войсковой части, где он служит в данный момент.