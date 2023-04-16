Пенсионер провел в лесу более двух суток

Мужчина уже не мог передвигаться сам. Фото: Аварийно-спасательная служба Вологды.

В Вологодской области нашли 76-летнего пенсионера. Он пробыл в лесу более двух суток. Мужчина заблудился, его искали с 14 апреля.

В пятницу утром Владимир Грошев отправился в лес. Он ушел из поселка Федотово и вскоре перестал выходить на связь. Поиски начали спасатели, полицейские и местные жители. Волонтеры ПСО "Лиза Алерт", "ЮК-Спас", "Водный патруль" подключились к прочесыванию местности. Были обследованы лесные тропы, лес осматривали с помощью квадрокоптера. Каждый час был на счету - ночью температура спускалась ниже нуля градусов.

В итоге 16 апреля 76-летний пенсионер был найден в лесу живым. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Вологодской области: "Сегодня спасатели "АСС Вологодской области" обнаружили в лесу Вологодского района пропавшего пенсионера.Спасатели с помощью волонтеров вынесли из леса пострадавшего и передали его скорой медицинской помощи".

Всего вологжанин провел в лесу больше двух суток.