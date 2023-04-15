Вологжанина лишили водительских прав на 2,5 года

Водитель будет жить без прав на управление автомобилем 2,5 года. Он устроил ДТП в Шекснинском районе.

61-летний пенсионер на автомобиле Renault поехал по дороге «Чебсара-Леоново», не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. У автомобилиста в крови было обнаружено 0,969 мг/л алкоголя. Как оказалось, он не первый раз уличен в езде в пьяном виде.

Как сообщает пресс-служба вологодских судов, мужчина на суде вину признал, за рецидив он лишен водительских прав сроком на 2,5 года.