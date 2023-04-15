Пенсионер зарезал пьющего внучка в Великом Устюге

СУ СК России по Вологодской области

Дед в Великом Устюге зарезал внука своей супруги. У того были проблемы с алкоголем. На этой почве и разыгралась ссора. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Вологодской области.

Трагедия произошла утром 14 апреля, в доме на улице Космонавтов. Между пожилым россиянином и внуком своей покойной супруги, 35-летним мужчиной. Дед сам позвонил в полицию. В ходе допроса мужчина рассказал, что причиной его поступка стал образ жизни, который вел погибший россиянин - он тяготел к алкоголю.

70-летний житель Великого Устюга задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по статье 105 УК РФ.