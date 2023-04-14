В Вологде освятили молочную продукцию

В Вологде на Вологодском УОМЗ им. Верещагина прошло традиционное освящение продукции в преддверии христианского праздника Пасхи. Ритуал проводят ежегодно в Чистый четверг - уже в четырнадцатый раз.

«Я прихожу сюда уже как в родной дом к знакомым людям, которые ждут и радуются. Когда знаешь, что продукция сделана с добром, душа тоже радуется», — говорит настоятель Лазаревского храма в Вологде Алексей Сорокин.

На предприятии Учебно-опытного молочного завода ВГМХА им. Н. В. Верещагина выпускается более 50 наименований молочной продукции, в том числе и продукты, производством которых во всей Вологодской области занимается только УОМЗ.

«И солнце светит, и праздник впереди. В Чистый четверг освящаем продукцию нашего завода и сам завод — этот процесс уже стал традицией. Это настраивает нас на определенные жизненные установки, помогает в жизни, для нас это уже стало необходимым. Так мы ощущаем свою причастность к чему-то большому и важному. Производство продукции — это действительно необходимая вещь для всех людей. Мы стараемся делать всё качественно, при этом соблюдать все заповеди», — отметил генеральный директор УОМЗ им. Верещагина Сергей Молотов.