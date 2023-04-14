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НовостиОбщество14 апреля 2023 20:50

Житель Бабаевского района погиб на Украине

Родным пришла трагическая весть
Евдокия САХАРОВА

Глава Бабаевского округа Юрий Парфенов сообщил в соцсетях о гибели земляка. В ходе СВО на Украине погиб Николай Пичиц, уроженец деревни Аксентьевская.

«В Бабаевский округ пришла трагическая весть: в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб наш земляк — Николай Юрьевич Пичиц. Отправился воевать добровольцем. Наш земляк погиб под Артемовском. От имени жителей Бабаевского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича», — написал чиновник.