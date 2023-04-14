По Череповцу будут ездить только новые трамваи

В Череповце завершили поставки трамваев по программе "Чистый воздух". Теперь на городских маршрутах будут работать только новые вагоны. Об этом сообщил мэр Вадим Германов.

С понедельника на линии выходят последние восемь поступивших новых вагонов.

«За неполные 2 года Череповцу из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" выделили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Участие в программе, инициированной Президентом Владимиром Путиным в 2019 году, позволило впервые за почти 30 лет обновить подвижной состав нашего трамвайного парка», – прокомментировал градоначальник.

На данный момент в Череповце 42 вагона, 28 из них новых. Каждый день на работу выходить будут 27 трамваев: «Львята» и один «Богатырь». Старый транспорт оставят в резерве.