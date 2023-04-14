В Череповце за день автоматически зафиксировали 116 нарушений парковки

В Череповце с 4 апреля припаркованные на газонах автомобили регистрируются с помощью комплекса «Паркон» и данные отправляются в административную комиссию. Автомобиль будет ездить по городу до зимы.

«По городу ездит спецавтомобиль с комплексом автоматической фиксации нарушений парковки. Это прибор с GPS-навигацией, он умеет определять границы газона. С 4 апреля уже обнаружили 116 нарушений во дворах и на городской территории, — рассказывает начальник управления по развитию городских территорий Владимир Дмитриев. — Сначала управы обходят свои округа и смотрят, где машины стоят на газонах. Ходят и по обращениям жителей. Эти места вносят в базу, затем туда выезжает спецавтомобиль и фиксирует нарушения. Административная комиссия уже рассмотрела первые 30 постановлений о привлечении к ответственности. Сегодня некоторые автомобилисты их получат. Нарушений правил парковки с каждым годом меньше: дворы ремонтируют, появляется больше парковочных мест, ставят бордюры, на которые трудно заехать, заборчики, полусферы и ограждения».

Напомним, штраф за парковку на газонах для физлиц — от 500 рублей, для юрлиц — 10 тысяч рублей. Сообщить о нарушителях можно в свою управу или в управление по развитию городских территорий на Ленина, 117а.